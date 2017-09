Toquero señala el camino para ganar en Lugo: jugar como en Córdoba

Gaizka Toquero, portavoz del vestuario zaragocista a solo 48 horas de acometer el partido de la 5ª jornada de liga en Lugo (viernes, 21.00), ha sugerido que el triunfo del Real Zaragoza hace 10 días en Córdoba por 1-2 ha de servir de pauta para lograr este viernes en campo gallego la segunda victoria del torneo. "Cada partido es diferente. En Segunda División, todos son muy difíciles y puntuar fuera de casa es dificilísimo. Pero nosotros ya conseguimos ganar en Córdoba y, eso, debe ser nuestro punto de partida", declaró el punta vitoriano en el ínterin que separa el chasco vivido frente al Alcorcón el pasado domingo en La Romareda -derrota por 0-1- y el siguiente envite en el estadio Anxo Carro lucense.

Toquero, como el resto del grupo y el cuadro técnico, intentan digerir qué sucedió ante los alcorconenses para que el Real Zaragoza quedase atrapado en la tela de araña defensiva que armaron los madrileños en La Romareda, incapaz de generar ocasiones claras de gol durante todo el choque. Y, de nuevo, el veterano jugador vasco señaló al éxito reciente en el campo de El Arcángel para reconducir los ánimos del equipo y del zaragocismo. "El partido que hicimos en Córdoba nos debe servir. A ver lo que nos encontramos en Lugo. Obviamente, nosotros preferimos equipos que no se cierren atrás. Porque, en esta categoría, cuando un rival se encierra, es complicado sorprenderle porque no hay individualidades como pueda haber en el Barça o el Madrid o jugadores que desequilibran y te ganan un partido. En Segunda no hay de eso en casi ningún equipo", razonó con sinceridad el ex del Athletic de Bilbao y del Alavés.

No quiere problemas prematuros el vestuario zaragocista. Sabedores de que, en cuanto a resultados y puntos, el inicio de la nueva temporada no es bueno, Toquero aboga por un nuevo triunfo a domicilio, esta vez en Lugo. "El equipo tiene ganas de revancha lo antes posible después de perder con el Alcorcón el domingo. Es bueno que juguemos ya, en viernes. Tenemos mono de fútbol", aseguró.