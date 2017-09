La presencia de Benito en Lugo, aún en el aire

Alberto Benito continúa en situación de cuidados máximos por parte del cuerpo médico y los fisioterapeutas del Real Zaragoza y no se entrenó con el grupo en la sesión matinal de este miércoles en la Ciudad Deportiva. El lateral derecho arrastra molestias musculares en una pierna desde la conclusión del partido del pasado domingo ante el Alcorcón y su participación dentro de 48 horas en la siguiente cita liguera, en Lugo a las 21.00, está en el aire.

Aunque las pruebas radiológicas a las que fue sometido el lunes en el Hospital Quirón desvelaron que no se trata de una lesión seria (no hay rotura fibrilar en la zona dañada), a Benito se le está mimando para que no exista riesgo de empeoramiento en los síntomas, compatibles con una sobrecarga o con fatiga por esfuerzo excesivo. Por ello, las sensaciones que note el futbolista antes de que el equipo viaje a Lugo el jueves por la mañana (momento en el que Natxo González elaborará la lista de convocados) van a resultar decisivas para confirmar su concurso en el lateral diestro del Real Zaragoza en el estadio Anxo Carro o, por el contrario, si es necesario que guarde reposo un tiempo más largo.

En caso de que la respuesta de Benito fuese negativa, la presencia del canterano Delmás en esa posición de la zaga blanquilla sería la solución primera de Natxo en campo lucense, tal y como ya sucedió en el estreno liguero en Tenerife hace un mes cuando, en aquella ocasión, la baja de última hora fue el otro lateral, Ángel Martínez.