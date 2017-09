Demasiado rival para el Aragón

El cuadro ilicitano tuvo más el balón en los primeros compases y exhibió su potencial en ataque. Nino disparó dentro del área, Jagoba despejó y Sory envió el balón alto. Solo habían transcurrido cuatro minutos. Al rato, Collantes se internó por la derecha, pero Junior desvió el centro y Jagoba blocó el balón. Pep Biel fue el primero en probar fortuna por parte del filial con un disparo centrado a media altura. Rondó más las inmediaciones del área rival el Aragón, pero sin inquietar demasiado. La mejor acción ofensiva del filial llevó la firma de Pep Biel, que desde la esquina dejó atrás a Provencio con un caño. El ex del Almudévar vio desmarcado a Forcén, pero el juvenil no afinó en su disparo. Las ocasiones de peligro se sucedieron entonces para el Elche. Nino, Golobart y Manu avisaron antes de que Sory ganase la partida a Maxi y a Adán para batir a Jagoba.

La segunda mitad amaneció de manera similar a la primera, con el Elche más volcado en ataque. Jagoba detuvo el balón tras un remate de cabeza flojo. Al contragolpe, Forcén se marchaba con un autopase, pero Verdú le frenó en falta interponiéndose en su camino. Y de falta, pero al borde del área del filial, amplió las diferencias en el marcador el cuadro de Vicente Mir. Flores golpeó y el balón se alojó en la red tras colarse entre la maraña de jugadores y botar delante de Jagoba.

Reaccionó el Aragón con otra ocasión nítida. Junior ganó la línea de fondo por la banda izquierda y el centro al segundo palo lo remató Forcén, pero la pelota se perdió por centímetros. Se abrió el duelo por momentos y Adrián tiró a la derecha del marco defendido por Jagoba. Leto, casi en el ecuador de la segunda parte, centró desde la derecha y Pep Biel, demasiado forzado, no encontró la dirección correcta.

Después, Nieto maniobró bien dentro del área, pero no consiguió engatillar. En la jugada siguiente, Rotellar remató alto. Buscó el tercero Manu, pero la rosca no fue la deseada por el jugador del Elche. No falló Benja, a continuación, al aprovechar un servicio en profundidad y, menos de dos minutos después, una buena jugada combinativa terminó con un tiro suave y preciso de Javi Flores para materializar el cuarto. El castigo aún pudo ser más severo hasta el final. La experiencia y la calidad del Elche se impusieron.