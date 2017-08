Números para la ilusión

"Con estos números, ganaremos muchos partidos en La Romareda". Son palabras de Natxo González, entrenador del Real Zaragoza, pronunciadas durante la rueda de prensa inmediatamente posterior a la disputa del encuentro ante el Granada. La lógica más palmaria parece estar de su lado. El repaso a los números del referido encuentro refleja una superioridad brutal del Real Zaragoza, en prácticamente todos los órdenes mensurables. En posesión del balón, por ejemplo, el Real Zaragoza fue netamente superior. Tuvo el esférico en sus pies durante el 63% del tiempo de juego, una cifra realmente relevante, sobre todo si se atiende a que el equipo aragonés todavía está en periodo de construcción. Arrebató la pelota a unos futbolistas más bregados, con más horas de vuelo acumuladas, más acostumbrados a la presión y que no llegaron a La Romareda con vocación defensiva, sino de llevar la iniciativa. Es éste un primer dato. Pero no agota, en modo alguno, la radiografía. En disparos a puerta realizados con peligro e intención, también el Real Zaragoza se comportó con notable superioridad al rival andaluz. En cinco ocasiones anduvo cerca del gol, al margen del tanto anotado de penalti por Borja Iglesias. Javi Varias, guardameta del Granada, tuvo que emplearse bien a fondo en diversos lances, dando prueba, una vez más, de la categoría que atesora como guardameta. El Granada, mientras tanto, anduvo escaso de oportunidades. En el segundo periodo, casi ni se acercó al área de Álvaro Ratón. El relato estadístico puede proseguirse.

Andoni Cedrún, legendario portero del Real Zaragoza, le pone literatura a la estadística. "El partido que vimos frente al Granada ha constituido, bajo mi punto de vista, una grata sorpresa. Yo andaba temeroso de qué Zaragoza veríamos, a causa de los encuentros de pretemporada e incluso del visto en Tenerife. Sin embargo, en La Romareda, ante el Granada, el equipo nos envió una señal muy positiva. Ojalá tenga continuidad el próximo fin de semana, ante el Córdoba, y en próximas semanas".

"De entre todos los aspectos positivos de los que cabe hablar –continúa Andoni Cedrún–, yo me quedo con uno: la personalidad mostrada por el equipo. En este sentido, estuvo impresionante. No sólo no se arrugó por el gol encajado en la primera mitad, sino que gestionó bien la ansiedad y poco a poco fue sacando una fuerte personalidad. Este factor, a mi juicio, es algo muy importante para cualquier equipo. Hace años que no veíamos algo así en nuestro equipo, en nuestro estadio. Esa reacción me llena de esperanza. El equipo cogió de ese partido personalidad, aplomo y serenidad".