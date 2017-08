Ángel Martínez, prueba definitiva en La Romareda

Ángel Martínez es el principal actor del entrenamiento de este sábado en La Romareda, el primero de toda la semana en el que el lateral zurdo del Real Zaragoza va a trabajar sin mermas con el resto del grupo. Ángel sufrió hace 10 días una contractura en un muslo en el ensayo previo al estreno liguero en Tenerife, duelo en el que no pudo participar por ello. Las pruebas médicas llevadas a cabo al regreso de Canarias trajeron la buena noticia de que no había rotura muscular, por lo que la dolencia no era de importancia. Pero su concurso este domingo en el partido frente al Granada quedó en duda desde el primer momento.