Ángel Martínez entra en la convocatoria y puede jugar ante el Granada

Finalmente, Ángel Martínez entró en la convocatoria de Natxo González para acometer el primer partido como local del Real Zaragoza en esta liga 2017-18, frente al Granada, el domingo a las 19.00 en La Romareda. El lateral zurdo, que se perdió el estreno de la competición el viernes de la semana pasada en Tenerife a causa de una lesión en un muslo acaecida en la propia isla el día anterior, es posible que pueda debutar así ante los granadinos en la puesta de largo oficial del nuevo equipo en este último fin de semana de agosto.

Ángel Martínez no se entrenó con el grupo durante la semana. Una vez que las pruebas radiológicas a las que fue sometido el lunes pasado dieron como diagnóstico una leve contractura y no una rotura muscular, los fisioterapeutas y médicos del club se afanaron en poner en marcha un plan individualizado tendente a que el jugador catalán pudiera llegar ajustadamente apto al fin de semana. Y, en la sesión preparatoria de este sábado por la mañana en La Romareda, Ángel pasó su prueba definitiva. Y lo hizo positivamente. No tiene, en principio, indicios de molestias en la zona afectada, los isquiotibiales. Así que Natxo lo ha metido en la citación. Y, si está en entre los 18, seguramente será para ser titular frente al Granada.

De este modo, la lista del nuevo entrenador zaragocista solo tiene una novedad respecto a la del primer día en el Heliodoro Rodríguez de Santa Cruz, a donde viajaron 19: se cae de la misma el joven central Zalaya. Los otros 18 son los mismos, la totalidad de los jugadores aptos con la excepción del punta Raí Nascimento, que ya se ha recuperado de tres semanas de convalecencia por una rotura fibrilar en el psoas de una pierna, pero al que aún le falta algo más de rodaje.