El Real Zaragoza solo empató ante el Morata en el partido de las peñas

Por primera vez en las 15 ediciones del partido de las peñas, el Real Zaragoza no ganó a su rival, de categoría inferior. El CD Morata, de Regional Preferente, logró empatar a uno ante el equipo zaragocista en un choque decepcionante que, por más que Natxo González guardase en la banda a la mayor parte de los titulares, no ayuda a revertir las preocupantes sensaciones de la pretemporada y el inicio del curso del remozado bloque blanquillo.

En el once inicial, Natxo únicamente puso en el once inicial a Verdasca, Zalaya, Papunashvili, Oyarzun y Toquero. Un equipo experimental al que le costó sintonizar con el partido, con el Morata metido atrás a la espera de ver cómo rompía el juego. Hasta el minuto 15 no llegó la primera ocasión blanquilla, y la marró Toquero a bocajarro, al rematar al larguero un centro raso de Oyarzun. Falsa alarma. El Real Zaragoza no espabiló a partir de ahí. El reloj fue corriendo a ritmo de mero entrenamiento. Pausado, sin profundidad, sin desmarques. Un rondo sin pasión alguna.

En el 24, justo antes de que el árbitro instara a los equipos a acudir a los banquillos a refrescarse (el ya extendido tiempo para beber que impera en verano), de nuevo Toquero remató con intención en otro esporádico ataque zaragocista, pero el portero local, Garrido, rechazó a dos manos. El Morata no apretó en ningún momento a la defensa, por lo que no pudo verse nada al dúo de centrales Verdasca-Zalaya, más allá de salidas fáciles con la pelota desde el fondo. En el 31, Papunashvili probó por fin con una jugada individual. Encaró al central local, se fue en el área y, con todo a favor, remató fatal, cruzado, fuera.