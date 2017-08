Los días de la paciencia y la fiabilidad

No logró revertir el Real Zaragoza en su estreno liguero en Tenerife las sensaciones globales de su irregular e inmadura pretemporada. Perdió 1-0 y no jugó bien. Le faltaron argumentos en todas las líneas para poder aspirar a puntuar en el Heliodoro Rodríguez ante un rival que estuvo hace mes y medio a un gol de Primera División en la promoción de ascenso, pero que ha perdido media docena de sus mejores piezas, sobre todo en la línea atacante. Fallaron los de Natxo González en defensa -letal error a balón parado, hubo varios- no funcionaron en la creación en la medular y no consumaron lo poco que generaron en ataque. O sea, el primer asalto con puntos en juego no salió bueno.

Podía pasar y pasó. Era, incluso, lo normal. El bloque aragonés es nuevo en un 90 por cien, se lleva viendo y asumiendo desde que Lalo Arantegui, en la dirección deportiva, acometió la revolución del vestuario un minuto después de acabar la pasada liga, el 10 de junio, con el susto y la decepción encima tras librar el descenso a Segunda B in extremis. Falta, por ello, la necesaria cohesión entre más de una quincena de piezas dispares llegadas en aluvión al vestuario. Hace falta más tiempo, es obvio, para que eso pueda ofrecer mejores rendimientos, si es que esa va a ser la desembocadura de todo el trabajo iniciado hace 65 días.

Pero la liga ya ha comenzado e, inevitablemente, el tiempo, ese tiempo requerido, cambia su cotización y se pone caro. Ya no vale lo mismo que hasta ahora. Ya no rigen los valores de los bolos de verano, donde todo tiene un componente de compresión natural: después de una derrota, de un patinazo, de un mal paladar, no hay clasificación que mirar. Ahora sí. Y el cotejo con los demás colegas de división es diario, constante. Es la magia de la liga, de la competición oficial. Ese envoltorio exigente que obliga, obliga y obliga, a cada uno en su nivel, a mantener una velocidad de crucero mínima con arreglo a su posición y aspiraciones.