El césped del Heliodoro, otra incógnita

La incertidumbre es inherente al inicio de toda travesía. En apenas tres días arrancará la liga en Segunda División , una competición que el Real Zaragoza afrontará con un plantel renovado y rejuvenecido. Nueva temporada, nuevo inicio, mucha juventud... Por si las incógnitas que gravitan sobre el equipo del león rampante fueran pocas, el escenario del estreno también puede ser factor. El viernes saltarán al estadio Heliodoro Rodríguez López el Tenerife y el Real Zaragoza a un césped sobre el que no se ha jugado al fútbol desde hace más de dos meses. Concretamente, desde el 21 de junio , en el encuentro de ida del ‘play off’ por el ascenso entre el Tenerife y el Getafe (1-0). Sin embargo, aunque no se ha jugado en el Heliodoro desde esa fecha, el prado tinerfeño ha sufrido recientemente un durísimo castigo en un evento mucho más dañino para la hierba: el multitudinario concierto del pasado 8 de julio de la banda de rock Aerosmith . El estado del campo quedó como se puede observar en la imagen que soporta gráficamente esta página. Muy ‘hard’, tan duro como el rock de Aerosmith...

Desde esa fecha, el césped del Heliodoro ha sido mimado para que el Tenerife pudiera iniciar la temporada de la mejor forma posible. Los caprichos del sorteo hicieron que los canarios arranquen la liga como locales. Si lo hubieran hecho como visitantes, la superficie vegetal habría disfrutado de una semana más como margen de rehabilitación. En un principio, se pensaba instalar un nuevo césped. Sin embargo, al concurso organizado por el Cabildo, propietario de la instalación, no se presentó ninguna empresa. Por tanto, semanas atrás se decidió recuperar de la mejor forma posible la hierba del estadio. Con ese objetivo se trasplantaron varias zonas del campo, instalándose tepes (porciones de césped) en los sectores más dañados del terreno de juego, sobre todo en la portería en que se ubicó el escenario del concierto. Pese al enorme esfuerzo de los técnicos y operarios, la afirmación que destilaba la realidad ayer mismo era elocuente en Santa Cruz de Tenerife. "Desde luego, el estado no es el mejor", aseguraron ayer a HERALDO, en diáfano eufemismo.

El caso es que el Tenerife no ha pisado la instalación a lo largo de la pretemporada. Y no pensaba hacerlo. A media tarde de ayer, en la agenda del club figuraba que todos los entrenamientos de esta semana se iban a desarrollar en el campo de El Mundialito, instalación propiedad de la Federación Tinerfeña en el barrio de Ofra. A media tarde, el último entrenamiento anterior al partido fue cambiado y tendrá lugar en el Heliodoro. Es decir, el primer contacto del Tenerife con su propio estadio se producirá un día antes del inicio de la liga. Explícito apunte de los cuidados dedicados al verde. Probablemente, también del estado del verde...

La pretemporada del Tenerife también reúne cierta singularidad. Quizás porque concluyeron el pasado curso muy tarde (24 de junio, vuelta del ‘play off’), también iniciaron tarde el nuevo. Hasta el 20 de junio no comenzó a entrenar José Luis Martí, que ha disputado seis partidos de preparación. El 26 de julio, en el estadio Antonio Domínguez de Arona (0-4, ante el Marino); el 29 de julio, en el campo Francisco Expósito de El Hierro (0-5, ante la selección de El Hierro); el 2 de agosto, de nuevo en el estadio Antonio Domínguez de Arona, (2-2, ante Las Palmas, ida de la Copa Mahou); el 8 de agosto, en Maspalomas (2-0, ante Las Palmas, vuelta de la Copa Mahou); y el pasado sábado, día 12, en el estadio de Los Cuartos de La Orotava (0-3, ante el Deportivo de La Coruña). Este verano, sea por lo que fuere, el Tenerife no ha disputado el Torneo Ciudad de Santa Cruz, que siempre se juega en el Heliodoro. Si se hubiera jugado, habríamos comprobado la evolución del césped tras los mimos recibidos. No se jugó: no vimos el césped. El Tenerife lo verá pasado mañana, jueves. Solo lo verán ellos, pues la sesión se desarrollará a puerta cerrada. Ese día resolverá el Tenerife la incógnita del césped del Heliodoro. El Zaragoza deberá esperar hasta el día siguiente.