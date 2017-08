Los dos delanteros del Tenerife, lesionados a 4 días de recibir al Real Zaragoza

El CD Tenerife, a través de su cuerpo médico y sus fisioterapeutas, comenzó este lunes una contrarreloj con el objetivo de intentar recuperar a los dos delanteros de que dispone, a estas alturas de agosto, el renovado vestuario canario que sigue dirigiendo un año más José Luis Martí. Los protagonistas son dos de sus fichajes sonoros: Juan Villar, llegado del Valladolid, y Víctor Casadesús, que jugó hasta junio en el Levante. Ninguno de los dos pudo estar en el último amistoso de los chicharreros, en La Orotava (Trofeo Teide) frente al Deportivo de La Coruña, que les ganó por 0-3 con claridad.

Villar y Casadesús sufrieron sendas lesiones musculares tras el penúltimo bolo veraniego, jugado contra la UD Las Palmas en Maspalomas (derrota tinerfeña por 2-0). No se entrenaron desde entonces y Martí tuvo que improvisar la línea delantera en el choque frente al Dépor de este fin de semana, concebido como el ensayo general del Tenerife antes del comienzo del curso oficial ante el Real Zaragoza. Ante los gallegos, el único delantero fue el chico del filial Brian Martín, escoltado por una segunda línea de mediapuntas a base de Suso Santana, Tyronne y el repescado Juan Carlos (ex del Huesca que vuelve del Cluj rumano a un Tenerife donde ya militó hace dos años). Si Villar y Casadesús no se recuperasen a tiempo, algo similar podría verse frente a los zaragocistas en la noche de este próximo viernes en el Heliodoro Rodríguez (22.00).

Casadesús trabajó suavemente con el grupo en un tramo del ensayo del equipo de Martí en el inicio de la semana. Villar, sin embargo, no pudo hacerlo todavía. El CD Tenerife publicó incluso un parte médico este lunes -en su página web- indicando, someramente, el estado de sus dos únicos delanteros a 15 de agosto (el club canario busca fichar un tercero, candidatura que ocupa con preferencia el exzaragocista Ortuño, que parece próximo a llegar cedido del eterno rival isleño, Las Palmas). Y en el mismo, el jefe de los servicios médicos del club tinerfeñista, Juan José Valencia Vera, subraya la persistencia de los problemas y deja abierta la duda sobre su presencia ante el Zaragoza: "se verá evolución", indica en los dos casos.