El Zaragoza busca central

Tras el partido contra el Nástic y el análisis de los rendimientos individuales y colectivos durante la pretemporada, el Real Zaragoza estudia la contratación de un central, posición que se incorporaría así a la lista de objetivos para las últimas tres semanas de mercado de fichajes. Además de un jugador de perfil ofensivo –un extremo derecho o un delantero–, la dirección deportiva busca una pieza defensiva, un zaguero que eleve el techo de juego de la línea ahora configurada por Grippo como incontestable valor principal, más una infantería a la que la pretemporada le está descubriendo ciertas carencias en uno u otro sentido y a la que ahora no se le puede adjudicar más rango que el apoyo y el complemento: Valentín, Verdasca y Álex Zalaya.

El fichaje de un central, en todo caso, no es una prioridad. Ni siquiera está garantizado que el Zaragoza incorpore uno, pues la contratación de un futbolista que complete el ataque ocupa ahora mismo las preferencias de la dirección deportiva. De momento, el club se encuentra en fase de evaluación del mercado, valorando posibilidades, opciones o potenciales candidatos antes de tomar una decisión definitiva.

No se quiere traer un nuevo defensa por traer, sino que debe significar un verdadero refuerzo, especialmente, respecto a Verdasca o Jesús Valentín. Por eso, el Zaragoza va a hilar fino, manejando los tiempos, en gran medida, porque su margen de acción, como en su propósito de fichar un atacante, está condicionado, aún más, por la escasa capacidad salarial que le resta al club si no llega a acuerdos de rescisión de contrato favorables con los cinco futbolistas descartados: Manu Lanzarote, Jordi Xumetra, Xabi Irureta, Alex Barrera y Edu Bedia.