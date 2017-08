Tarragona, llega ya el penúltimo ensayo previo a la liga para el Real Zaragoza

Este miércoles, a falta de solo 9 días para el inicio de liga en Tenerife, el Real Zaragoza juega ya el penúltimo partido de su pretemporada. La cita nocturna es en Tarragona, frente al Gimnástic, que este año es el único rival de la misma categoría, la Segunda División, con el que se va a enfrentar. Por lo tanto, se trata de un test interesante a modo de termómetro de situación, contra un igual que también sufrió una barbaridad para lograr mantener la categoría el año pasado y no caerse a Segunda B. Al final, el Nástic acabó el curso en el 14º lugar, con 52 puntos, dos más que los zaragocistas, que ocuparon el 16º con 50.

El renovado -casi por completo- Real Zaragoza de Natxo González va a encontrarse con un Nástic también muy cambiado. Aunque, evidentemente, no tanto como los blanquillos... porque eso es imposible en toda la categoría. En el banquillo rival habrá un viejo y reciente conocido, Lluís Carreras. No hace más que un año y dos meses que el catalán dejó el banquillo zaragocista, tras la vergüenza de Palamós ante el Llagostera, aunque por tantas cosas como han pasado desde ese día, parezca aquello mucho más lejano. De hecho, entre Carreras y Natxo, pese a haber solo 14 meses de distancia, en Zaragoza se han vivido la era Milla, la era Agné y la era Láinez. Un retrato del vertiginoso presente que la SAD quiere calmar y encauzar en la normalidad a partir de ya mismo.

El equipo grana ya no tiene a varios de sus puntales de los últimos dos años. No sigue su estrella, el eterno Achille Emana. El medio centro Madinda regresó al Celta. Lobato se ha marchado a la liga de Estados Unidos. Se fue el veterano portero Manolo Reina, al Mallorca de Segunda B. Con él, también partió a la isla el ariete Alex López de Groot. El lateral derecho, Gerard Valentín fichó por el Deportivo de La Coruña. El lateral zurdo, Mossa, se ha ido al Oviedo. El longevo central Iago Bouzón aún no ha encontrado equipo tras acabar su contrato. Luismi, el centrocampista del gorrillo protector en la cabeza, volvió al Valladolid tras estar cedido en la segunda vuelta. Bajas con diferente grado de importancia, pero de jugadores bastante o muy utilizados en el pasado reciente del Nástic.