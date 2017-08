Toquero agarra con fuerza la bandera de la veteranía

Hasta hace 48 horas, el vestuario del Real Zaragoza solo contaba con un treintañero en el renovado elenco de miembros del equipo de esta temporada: Alberto Zapater. Para aumentar ese valor de la veteranía, de una sola tacada han llegado el portero Cristian Álvarez y el delantero Gaizka Toquero, presentado este martes en La Romareda. En un solo día, Lalo Arantegui ha empezado a compensar la media de edad del grupo, que se había escorado llamativamente hacia la juventud en los primeros pasos de la remodelación del grupo.

Toquero, además de lo que dice su partida de nacimiento (pura anécdota en muchos casos), aporta al Real Zaragoza un carisma siempre positivo en el transcurso de los días en una temporada tan larga, de 10 meses, como es la de la Segunda española. El vasco tiene asumido su papel en este importante sentido. "En Vitoria, cuando llegué hace dos años, la plantilla era más mayor que la que hay en Zaragoza ahora. Estaban Mora, Juli, Pelegrín... había gente veterana, varios éramos los mayores. Creo que en un equipo tiene que haber un equilibrio. Es bueno que haya juventud, porque dan chispa y alegría, son descarados. Pero considero que debe haber también un grupo de veteranos que den tranquilidad en momentos difíciles, a los que se nos pueda apretar porque ya hemos vivido situaciones tensas y difíciles. Lalo lo está consiguiendo en el Zaragoza", indicó el punta vitoriano.

Gaizka Toquero no va a eludir en ningún caso su papel de guía dentro de la caseta, ganado a base de años y partidos en la élite en equipos muy exigidos, como es el caso, sobre todo, del Athletic de Bilbao. "El rol de veterano, por supuesto, no me va a ser extraño. El año pasado en el Alavés, en Primera División, el equipo era un equipo más joven que el anterior de Segunda. Futbolistas mayores, con muchos partidos en Primera, apenas estábamos Alexis y yo. Y la mezcla funcionó bien. A la vista está el año que hicimos (el Alavés acabó 9º en su regreso a la élite). Nos fue muy bien", recordó en positivo Toquero en su presentación como blanquillo.