"Yo no he venido aquí para hacer temporadas mediocres. He venido a intentar crecer como jugador y a que el Real Zaragoza crezca". Frase de cabecera de Gaizka Toquero, el veterano delantero que acaba de llegar desde el Alavés para reforzar al equipo aragonés en la campaña 2017-18. A sus 33 años, el vitoriano asegura que no se plantea jugar en el Real Zaragoza de paso, por cubrir el expediente como profesional. Ése no es su talante ni su manera de afrontar la profesión cada fin de semana.

"Soy muy exigente conmigo mismo. Voy a demostrar que soy una primera opción, me ponga donde me ponga el 'míster'. El año pasado, en el Alavés, jugué hasta de lateral carrilero en el Bernabéu. Me da igual hacerlo de punta, de segunda punta o en la banda derecha. Yo lo que quiero es jugar y ayudar", ejemplificó Toquero para definir su implicación en el equipo. Lo suyo no es estar por estar en las plantillas.

"No soy nada conformista. A mí no me importa bajar a Segunda División, como lo hice cuando me fui del Athletic al Alavés. Subí de nuevo a Primera, llegué a la final de la Copa... Yo quiero jugar donde me valoren, donde me quieran", remarcó en el mismo sentido. Su lugar está en el césped y, en ese caso, siempre ofreciendo el cien por cien de pelea y aplicación según las pautas que le marque el entrenador.