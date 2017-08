Lasure, con problemas musculares en un muslo

Daniel Lasure, lateral zurdo del Real Zaragoza, fue baja en el entrenamiento de este martes en la Ciudad Deportiva aquejado de molestias en los músculos isquiotibiales de un muslo desde la tarde anterior. La evolución del dolor recomendó cautela a los médicos y el futbolista canterano no se ejercitó con el equipo en la previa al amistoso de Tarragona, el miércoles a las 20.30 en el Nou Estadi frente al Nástic.

Por lo tanto, es probable que Lasure no pueda participar en este nuevo partido preparatorio frente a los tarraconenses, a tan solo 9 días del comienzo de la liga en Tenerife. El joven zaragozano, de 23 años, disputó los 90 minutos el pasado sábado en Teruel frente al Levante (fue el único junto a Ratón y Eguaras que no fue sustituido por Natxo González). En su caso, el motivo fue que Ángel Martínez, el otro lateral izquierdo de la plantilla, que iba a ser el titular -como viene siendo habitual desde el inicio de la pretemporada- se cayó del once titular 5 minutos antes del duelo ante los levantinistas al sentir problemas musculares precisamente en el mismo punto en el que ahora los padece Lasure.