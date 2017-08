Lalo Arantegui subraya que la plantilla está ya cerrada al 95 por ciento

El rostro del nuevo Real Zaragoza 2017-18 tiene sus facciones conformadas casi en su totalidad. Así lo ha asegurado públicamente el director deportivo, Lalo Arantegui, al término de la presentación del nuevo portero del equipo, el argentino Cristian Álvarez. El responsable de la reconstrucción del vestuario blanquillo ha dibujado así el presente del ámbito futbolístico de la SAD a 7 de agosto, cuando solo restan 11 días para iniciar la liga en Tenerife:

"Todo está condicionado al asunto de las salidas que tienen que producirse. Tenemos un margen salarial y, ahí, hay que contar todo. Tanto los jugadores que incorporamos como los que salen. Es difícil ahora mismo valorar una nueva incorporación hasta que no sepamos cómo va quedando la plantilla. Tenemos un límite salarial que debemos cumplir", expuso Arantegui haciendo referencia directa a la necesidad de ejecutar cuanto antes y de la forma menos onerosa para el club las desvinculaciones de los cinco futbolistas que, con contrato en vigor, aún siguen en la SAD pero que deben marcharse antes de que el mercado estival se cierre el 31 de agosto: Lanzarote, Irureta, Bedia, Barrera y Xumetra.

En el pulso que viene manteniendo el Real Zaragoza con este elenco de futbolistas desde que les comunicó la necesidad de que busquen acomodo en otro club, allá por finales de junio, Lalo Arantegui ha querido mostrar una postura inflexible y poco proclive a caer en el nerviosismo por parte del club. "Por suerte para nosotros, ya contamos con un 90, con el 95 por ciento de la plantilla cerrada. Y no tenemos ninguna urgencia en el mercado. No hay que entrar a valorar que alguien tenga que incorporarse antes de la primera jornada, porque contamos con un once de garantías", esgrimió.