En la única presencia de Cristian Álvarez en La Romareda... paró un penalti

Ese día fue el 18 de septiembre de 2011, hace ya casi 6 años. Era la jornada 4ª de la liga 11-12 y el Espanyol de Mauricio Pochettino visitaba al apurado Real Zaragoza de Javier Aguirre, que buscaba aún su primer triunfo, ya entre murmullos presionantes. Ganó finalmente el equipo aragonés por 2-1. Pero fue un triunfo agónico, que llegó en el minuto 93, in extremis, justo 7 después de que, en el 86, Cristian Álvarez le detuviera un penalti a Luis García con 1-1 en el tanteador.

Fue la tarde de presentación del citado Luis García como delantero zaragocista. Ex españolista, internacional con La Roja, el nuevo '10' de aquel Real Zaragoza lo hizo todo ese día ante su antiguo equipo. Marcó los dos goles y marró esa pena máxima que Cristian Álvarez, su anterior colega de caseta periquita y, ese día, rival, echó a córner con el pie en la portería de la Feria de Muestras. El arquero argentino vibró de alegría con sus compañeros (entre ellos, el luego zaragocista Romaric) tras rechazar esa acción que pareció definitiva para que los barceloneses se llevasen un punto de Zaragoza. Pero luego llegó la decepción, cuando el propio Luis García lo batió ya con el tiempo agotado para hacer el 2-1 final.

Es la única presencia de Cristian en La Romareda. Y dejó como seña de identidad aquel penalti parado en los estertores del duelo. Cierto es que, en el 1-0, tuvo las manos algo blandas ante el cabezazo con el que Luis García, en el minuto 28 de la primera parte, anotó el primer tanto. Pero, en general, el argentino tuvo una buena actuación.

En las otras dos veces en las que fue rival del Real Zaragoza, ambas en el nuevo estadio de Cornellá-El Prat, Cristian Álvarez tuvo cara y cruz ante su nuevo equipo, el aragonés. Ganó la primera vez, en enero de 2010, por 2-1. Pochettino era ya su entrenador, y aquel equipo zaragocista era el de José Aurelio Gay. Y, en el último enfrentamiento entre españolistas y blanquillos en el que intervino Cristian Álvarez, el 25 de agosto de 2012, en la 2ª jornada de la liga en la que el Real Zaragoza acabaría descendiendo, el equipo de Manolo Jiménez ganó 1-2 en Barcelona, siendo de nuevo Pochettino el técnico perico. Fue aquella noche de la remontada final al gol inicial de Álvaro Vázquez, fraguada con un penalti que anotó Apoño y con un gol de Hélder Postiga en el minuto 90.

El año en el que Cristian Álvarez defendió la meta del Rayo Vallecano, el Real Zaragoza ya no estaba entre los mejores. Ahí no hubo siquiera opción de que se diera la coincidencia. Esta temporada, singularmente, con el cuadro zaragozano en Segunda, Cristian no podrá verse las caras con el Espanyol, pero sí tendrá la ocasión de enfrentarse a los rayistas.