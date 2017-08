"Los errores que no se pueden permitir no son por falta de calidad, sino por falta de concentración"

Natxo González, el entrenador del Real Zaragoza, matizó con detalle, antes de volver a viajar a Teruel para enfrentarse este sábado contra el Levante, el sentido de su análisis del pasado miércoles en el mismo campo de Pinilla tras caer por 3-1 ante el Villarreal B. El técnico, en la decepción de aquella derrota hace 48 horas, entre otras valoraciones dijo que "hay cosas que se pueden mejorar con el trabajo pero hay otras que no".

El vitoriano explicó este viernes que "hay errores que no se pueden cometer, pero no es por falta de calidad, en ningún caso. Me refiero a que son errores por falta de concentración, que no se pueden permitir en un jugador profesional".

El técnico zaragocista concretó dos jugadas que le causaron, sobremanera, el amargor que emitía tras el choque contra los castellonenses. "Seguro que a Ratón ya no le vuelven a meter un gol olímpico -de córner directo- en el resto de su carrera. Y también sabemos que, seguramente, del saque de un portero rival ya no nos volverán a meter ningún gol más (así sucedió en el 3-1 del Villarreal B, sobrepasando la espalda de los centrales)", ejemplificó Natxo.