Natxo sugiere por primera vez algún déficit de calidad en el equipo

Los tres primeros partidos con sustancia de la pretemporada del Real Zaragoza (descontando los bolos informales del principio contra el Boltaña y el RZD Aragón), ante una terna de rivales de Segunda B -Logroñés, Mirandés y Villarreal B- han derivado, en el corto espacio de 9 días, hacia un estado de cierta preocupación dentro y fuera del vestuario. No solo porque el remozado equipo no logró ganar ninguno de ellos -empate en Logroño, y derrotas inesperadas en Miranda y ante el filial castellonense-, sino porque el fútbol que destila el grupo de Natxo González denuncia demasiada inmadurez, denota muchas carencias de alto rango, incompatibles con la competición oficial, cuando la liga está asomando por la esquina para dentro de solo dos semanas.

El propio entrenador, Natxo González, dentro de la consigna permanente de solicitud de calma y paciencia para todo el zaragocismo ante el inicio de una nueva etapa en el vestuario, dio un giro de tuerca en la noche del miércoles en el campo de Pinilla de Teruel cuando, en caliente, analizó la derrota por 3-1 ante el Villarreal B. El técnico vasco sugirió, con sus medidas declaraciones, que a su plantilla, además de muchas más horas de trabajo y compenetración a base de entrenamientos y más partidos de prueba, también le faltan gotas de calidad en algunos puestos relevantes.

Natxo, al evaluar las máculas de la derrota frente a los jóvenes villarrealenses, siempre hizo dos apartados: por un lado las cuestiones grupales y las que se pueden mejorar con aplicación e insistencia; y, por otra parte, las que no tienen demasiado remedio y pertenecen al ámbito particular de algunos jugadores. Traducido, González está señalando el nivel de calidad, quizá no el deseable, de algunas piezas del engranaje.