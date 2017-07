Una portería de incógnitas

No está siendo un mercado sencillo, especialmente, para el Zaragoza. Lalo Arantegui, una vez perdida la contratación de Alberto -cedido finalmente al Getafe- activó otras alternativas, como Caro (Sevilla). Sin embargo, esta vía se difuminó rápido debido a que el director deportivo aragonés desea un portero en propiedad. La pasada semana, el Zaragoza estuvo cerca de cerrar el fichaje de un portero sudamericano, pero las negociaciones acabaron diluyéndose.

Ahora mismo, el trabajo de Lalo Arantegui se centra, precisamente, en el mercado sudamericano. Natxo González ha solicitado que el portero que venga al Zaragoza tenga un manejo hábil del idioma español, por cuestiones de comunicación interna entre jugadores. El mercado nacional apenas ofrece, tanto entre los porteros sin equipo como entre aquellos con contrato en vigor, opciones sugerentes para el Zaragoza desde el punto de vista económico y deportivo. Esto ha conducido a Lalo Arantegui a intensificar movimientos entre guardametas sudamericanos o con un idioma similar al español: portugueses e italianos.

Por ahí, pueden llegar las novedades, aunque no se intuyen inmediatas. Otro de los factores que complican el mercado del Real Zaragoza es la premisa de que el portero que se sume al club, además de firmar en propiedad, debe presentar un cartel de continuidad durante la pasada campaña. No se quiere un portero procedente de la inactividad. Por eso, varios de los ofrecimientos de las últimas horas no convencen: no han jugado partidos recientes de los que extraer valoraciones precisas y actualizadas.

En este sentido, la voluntad del club no es firmar un portero con más o menos rango o nombre, o con más o menos experiencia, o de un perfil determinado: se quiere ante todo un guardameta que venga de jugar, solvente, y que compita de tú a tú con Álvaro Ratón. La confianza en el gallego es plena y su rol es claro desde el principio del verano: va a ser uno de los dos porteros que se discutan la titularidad. En el área deportiva, no ha habido en este sentido ningún reparto previo de jerarquías.

Será Natxo González quien decida. El técnico, el pasado sábado, tras el amistoso de preparación contra el Mirandés, emitió algunas valoraciones sobre la incertidumbre en la posición. «Creo que hay que traer el mejor portero que se pueda. Lógicamente. No podemos pensar en otra cosa. Luego, Lalo verá cómo está el tema del mercado, y qué posibilidades tenemos», aseguró. «Lógicamente, tenemos que traer un portero que sea lo mejor, lo más competitivo posible. Como se hace en cada puesto, en función del apartado económico, del deportivo. Tenemos que tratar de traer al mejor dentro de lo que podamos», insistió.

De momento, Natxo González, al comienzo de la cuarta semana de pretemporada, solo va a poder contar con Álvaro Ratón como portero del primer equipo. Está previsto que entre hoy y mañana se firme la desvinculación de Alcolea, ausente en los dos últimos amistosos y con un acuerdo con el Toledo que debe ejecutar en los próximos días. Los detalles de la rescisión ya están acordados. Por otro lado, Irureta está al margen, también en la rampa de salida. Es un descarte decidido y su situación no va a cambiar. El problema es su nulo cartel en el mercado tras su mediocre pasada temporada. De este modo, Sergio García ‘Paisa’, portero fichado del Racing de Ferrol para el filial con intención de que fuera la tercera pieza en la posición, será quien complete el programa de trabajo de Natxo González tras la salida de Alcolea.