Acaba de empezar la pretemporada... y ya se está acabando

En los años setenta, ochenta y buena parte de los noventa del siglo pasado (hace solo un par de décadas), los veranos futbolísticos eran en España largos, enormes. Las pretemporadas daban para todo. Cabían 30 días -o más- de vacaciones para los jugadores. Estancias fuera de la ciudad y/o en el extranjero de 15 días sin ningún problema logístico. Se jugaban dos o tres torneos estivales, de aquellos clásicos, cuadrangulares, de tronío, que suponían la concentración de cuatro o cinco días para cuatro equipos en ciudades como Cádiz (Carranza), La Coruña (Teresa Herrera), Huelva (Colombino), Marbella, Alicante, Maspalomas, Gijón, Valencia (Naranja), Málaga (Costa del Sol)... La liga acababa a finales de mayo y la siguiente no se ponía en marcha hasta el primer fin de semana de septiembre. A veces, el 7 de septiembre. Aquello eran tres meses de largo letargo canicular.

Seguro que entrenadores como Natxo González, actual responsable del vestuario del Real Zaragoza, daría algo de valor por poder disfrutar este verano de 2017 de un periodo de esas dimensiones para poder diseñar y armar un equipo de la nada, partiendo prácticamente desde cero. Pero es matemáticamente imposible. El fútbol moderno, el balompié negocio, desembocó hace días en veranos cada vez más cortos, cargados de obligaciones y con la espada de Damocles del tempranero inicio liguero, siempre a mitad de agosto (este año, el Real Zaragoza abre el telón de Segunda, el viernes 18 de ese mes que nacerá en pocas horas).

Por eso, a este Real Zaragoza en obras, que requeriría un ritmo más pausado en su cadencia de construcción de plantilla por el elevado volumen de piezas nuevas que maneja, la pretemporada se le va a pasar como una exhalación. No ha hecho más que comenzar y ya está acabándose. No tiene apenas lugar de respiro, no se pueden ejecutar casi pausas logísticas. Hace 20 días que los primeros jugadores y técnicos empezaron a entrenarse tras pasar los reconocimientos médicos, solo se ha cumplido una semana con partidos amistosos (ahora el menú los atomiza de uno en uno, cada pocos días, en monodosis), y el calendario aprieta tanto que dice que en solo 19 días ya rodará el balón en Tenerife con puntos de verdad en juego.