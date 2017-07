Lanzarote mira al Mallorca y Xiscu se marcha al Real Murcia

El Real Zaragoza y Manu Lanzarote han retomado en las últimas horas las negociaciones para la rescisión del contrato que une al extremo catalán al club para la próxima campaña. Después de tres semanas con las conversaciones congeladas, el futbolista ha relajado su postura y ha vuelto a contactar con la entidad aragonesa para desbloquear su salida, uno de los objetivos prioritarios de Lalo Arantegui en este mercado de fichajes. Hace dos semanas el acuerdo económico para la desvinculación de Manu Lanzarote estuvo muy cercano, pero la ausencia de una propuesta formal de otro club al jugador acabó por enfriar esta salida. Ahora, el escenario ha cambiado. Aunque el Nástic, por medio de Lluis Carreras, se ha posicionado para su contratación, esta semana ha cobrado fuerza la opción del Mallorca. Pese a su descenso a Segunda B, el club balear conserva cierto músculo económico y prepara un proyecto ambicioso para recuperar la categoría. Manu Lanzarote valora muy positivamente esta vía. Ya ha conversado con los dirigentes del Mallorca y se han sentado las bases para su incorporación. Sin embargo, este fuerte interés está todavía pendiente de traducirse en una oferta oficial. En principio, se espera que esta semana, una vez el Mallorca dé el paso definitivo para el fichaje de Lanzarote, pueda culminarse así su marcha del Real Zaragoza. Los términos de la rescisión estarían condicionados a los detalles económicos del nuevo contrato de Lanzarote en su futuro club, con el Mallorca en posición destacada.

Manu Lanzarote, pese a tener contrato con el Real Zaragoza, lleva toda la pretemporada con un permiso especial para no ejercitarse a las órdenes de Natxo González. El club ha preferido que el futbolista no participe en el plan de entrenamiento mientras se aclara su salida. No parece que esto vaya a demorarse mucho tiempo más y Lanzarote, la próxima semana, se uniría así a Pablo Alcolea, muy cerca de firmar su rescisión para incorporarse al Toledo, como inminentes bajas del Real Zaragoza.

Xiscu se marcha al Murcia

También va a dejar el club aragonés el balear Xiscu Martínez. El rápido extremo del Deportivo Aragón, que jugó siete partidos el pasado curso con el primer equipo, ha alcanzado un acuerdo para desvincularse del Zaragoza y fichar por el Real Murcia, en Segunda B. El jugador menorquín ha solicitado al club su salida, una vez confirmado que no iba a promocionar a la primera plantilla.