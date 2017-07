En el buen camino

"Estoy muy satisfecho. Estamos dentro de la planificación prevista"

La pretemporada del Real Zaragoza se desarrolla en un clima de normalidad, sin sobresaltos, siguiendo las pautas previstas por el cuerpo técnico. El equipo va tomando forma, absorbiendo conceptos tácticos y aumentando el volumen de entrenamiento. Natxo González cree que sus ideas van filtrándose ya en el comportamiento del grupo y el Zaragoza va acercándose a su objetivo. "Estamos dentro de la planificación prevista. Muy satisfecho y muy contento, además, porque no estamos sufriendo percances musculares. Vamos muy bien. Siempre es positivo tener disponible todo el grupo y contar con todos ellos. Con tanta carga siempre hay un riesgo importante de que aparezcan molestias a estas alturas… así que vamos a tocar madera", dijo en referencia a los contratiempos físicos. Tan solo Oyarzun, Buff y Xumetra han manifestado ligeros problemas en estas tres primeras semanas de preparación.

Alcolea y la portería

"Obviamente, si sale un portero tendremos que traer otro"

Pablo Alcolea se encuentra muy cerca de abandonar el Real Zaragoza. Su agente y Lalo Arantegui negocian los detalles finales de la desvinculación del guardameta aragonés, que firmará con el Toledo, club en el que jugó cedido la pasada campaña. Su salida, unida al deseo de que Irureta haga lo mismo, despueblan la posición. Natxo González no valoró la situación de Alcolea, aunque sí dejó claro que necesita otro portero además de Ratón: "En el día a día está bien, al nivel que requiere cada entrenamiento. Sin ningún problema. No sé su situación, yo no la manejo, lo hace quien le corresponde. Obviamente, si sale un portero, habrá que traer a otro, eso es obvio".

Raúl Guti

"Estamos muy satisfechos con él. Nos aporta mucho"

El verano es terreno de oportunidades y Raúl Guti, volante interior del Deportivo Aragón, está agarrando la suya. Ya dejó pinceladas prometedoras en el partido de despedida de la pasada campaña, con un gol al Tenerife. Pero ahora, aunque no estaba previsto que trabajara con el primer equipo, no ha desaprovechado los minutos ni la confianza de Natxo González. Su fútbol llama a la puerta y el técnico va a seguir contando con él: "Cuando planificas la semana, tratas de tener el número suficiente de jugadores para el trabajo y el contenido de las sesiones. Hemos considerado que Raúl nos aporta mucho y necesitábamos ese tipo de trabajo. Estamos satisfechos con él".

Los extremos

"Lo bueno es que tengamos diferentes perfiles de futbolista"

La intención del Zaragoza es reforzar los costados ofensivos con dos hombres más, uno para cada extremo, lo que conduciría a Pombo a posiciones interiores, aprovechando su versatilidad. Natxo González apuntó esto: quiere dos extremos en cada lado con diferentes registros, con tendencia interior unos, con juego exterior otros. "La idea del club es nuestra idea. Al final, lo bueno es que tengamos diferentes perfiles de futbolistas: extremos que puedan jugar a pierna cambiada, a pierna natural… Eso nos da diferentes alternativas para introducir variantes distintas en el juego", explicó.

La posición de febas

"En función de rivales o partidos podemos utilizarlo más atrás o más arriba"

Otra de las cuestiones tácticas sobre la mesa es la ubicación de Aleix Febas, un centrocampista ajustable al doble pivote, al interior creativo y a la mediapunta. En el esquema de Natxo González (4-2-3-1), tendrá hueco en el mediocentro o como enganche. "Iremos viendo. Lo bueno es que tenga diferentes posibilidades, que pueda jugar más atrás, un poco más arriba… Lógicamente, yo debo buscar el equilibrio entre defensa y ataque. En función de eso, de partidos, de rivales, de situaciones de ventaja o desventaja, pueda utilizarle en una de las dos posiciones", analizó el técnico del Real Zaragoza.

Los fichajes necesarios

"Mi función es entrenar, los fichajes no me competen a mí"

Siguiendo la línea de discreción manifestada desde su llegada al Real Zaragoza, Natxo González evitó profundizar en las valoraciones del mercado de fichajes. Ni siquiera formuló las necesidades que le observa a la plantilla: Natxo González se encargó de limitar su área de trabajo y sus obligaciones. "Mi función es entrenar con los jugadores que tenemos. No me compete a mí, es un trabajo de la dirección deportivo", indicó el técnico alavés. Tampoco abundó demasiado Natxo González sobre la situación de Xumetra, a quien el Real Zaragoza ya le busca una salida y un relevo para el extremo derecho. "Xumetra es uno más. Luego los partidos que nos vienen por delante nos marcarán las progresiones, a nivel colectivo y a nivel individual", finalizó.