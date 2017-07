Natxo González: "Estoy muy satisfecho"

La agenda de la pretemporada puso de nuevo este viernes delante de los micrófonos a Natxo González, técnico del Real Zaragoza, cuyo discurso no se sale del carril corporativo que le define desde su llegada al club aragonés: su mensaje solo obedece a cuestiones técnicas y tácticas. Otras cuestiones, como salidas o fichajes, son despejadas hacia el área deportiva. De Alcolea, muy cerca de abandonar el club, aseguró que "está entrenando bien", pero que no conoce "si va a salir o no". «"so son cuestiones de la dirección deportiva. Yo me encargo de trabajar con los futbolistas que tengo disponibles", apuntó el técnico.