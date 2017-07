Edu Bedia frena su salida al Reus

De los futbolistas en la rampa de salida del Real Zaragoza, hay dos casos con cierto atractivo en el mercado y que cuentan con propuestas sobre la mesa. Uno lo representa Manu Lanzarote, pretendido por el Nástic de Tarragona que entrena Lluis Carreras, pero cuya rescisión de contrato sigue paralizada mientras el extremo permanece en su casa, con un permiso indefinido del Real Zaragoza para no entrenar con el equipo.

El otro es Edu Bedia. De la terna de descartados que actualmente realiza la pretemporada a las órdenes de Natxo González –él, Irureta y Barrera–, el medio cántabro es quien más interés ha suscitado entre clubes de Segunda División. El Reus está pujando con fuerza por él. Le ha realizado una oferta, pero Edu Bedia ha frenado esta opción. El Real Zaragoza ya le ha transmitido al jugador que le concede la carta de libertad para incorporarse al club catalán. No le pone ningún impedimento y le propone un acuerdo de desvinculación beneficioso para todas las partes.

Sin embargo, el centrocampista, de momento, no observa al Reus como un destino apropiado y prefiere aguantar –aun en su compleja situación personal– en la pretemporada del Real Zaragoza, donde no participa en los amistosos y se ejercita al margen del grupo en las sesiones de contenido táctico.