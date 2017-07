"El nivel del equipo es bastante alto", asegura Eguaras, que destaca a Buff e Iglesias

Íñigo Eguaras, curiosamente uno de los fichajes 'más veteranos' de este movido verano en el Real Zaragoza pese a tener solo 25 años, emitió este martes mensajes positivos respecto de sus primeras impresiones en el vestuario aragonés tras 15 días de entrenamientos. El canterano del Athletic de Bilbao, con experiencia en el Sabadell y el Mirandés en el último trienio en Segunda División, se muestra optimista respecto de la solvencia que puede acabar alcanzando el nuevo bloque que está armando Lalo Arantegui, el director deportivo, de cara a la inminente temporada.

"Me ha sorprendido bastante, la verdad. El nivel del equipo yo creo que es bastante alto. Hay jugadores que me han llamado más la atención y que destacan bastante. Oliver (Buff) es un futbolista que a mí me encanta. Se ve que en los últimos metros es diferente. Y Borja Iglesias, veo que es un ´killer', un goleador", particularizó Eguaras. El navarro también elogió a Raúl Guti, el joven jugador del filial que está apoyando al primer equipo en el primer tramo de la pretemporada y que debutó (con gol) en el último partido de la pasada liga ante el Tenerife en La Romareda. "Lo estoy viendo muy bien. Entrenando, lo veo como uno más del equipo. Parece que tenga experiencia. Yo, hablando con él, le he dicho que lo veo muy bien. Que, si sigue trabajando así, tendrá su oportunidad", dijo el de Ansoain.