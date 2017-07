Lanzarote, vacaciones indefinidas hasta su finiquito

Que Manu Lanzarote no jugará nunca más en el Real Zaragoza es sabido desde varios días antes de iniciarse la pretemporada. Que el club le manifestó abiertamente que no cuenta con su concurso pese a tener activado un año más de contrato, es también público desde el mismo retorno del grupo al trabajo estival el pasado día 10 de julio. Y ahora, asimismo, puede afirmarse que Lanzarote no se reincorporará a los entrenamientos en ningún momento. Los dirigentes de la SAD le han otorgado vacaciones indefinidas.

De todos los futbolistas que están en el mismo caso, en la rampa de salida del Real Zaragoza al no entrar en los planes técnicos del nuevo proyecto (Irureta, Barrera, Bedia, en principio también Alcolea), el de Lanzarote es un caso distinto en su tratamiento, como lo fue unos días el de Ortí, quien tampoco se entrenó ni un solo día a la espera de pactar su finiquito, como así sucedió. El modo de acometer este asunto por la parte del futbolista barcelonés no ayudó nunca a seguir el mismo camino que el resto (el caso de Ortí fue distinto, ya que guardó una semana más de fiesta a voluntad propia sabiendo que su marcha era cuestión de días). Por eso él no se ha reintegrado con el grupo ni lo hará.

Por el momento, Lanzarote ya se ha perdido 15 días de pretemporada. Y el contador seguirá avanzando en su detrimento mientras, bien él, o bien su entorno de representación, no acometan su necesaria marcha del Real Zaragoza. A falta de solo 26 días para que comience la nueva liga 2017-18, que un jugador esté fuera de la dinámica de entrenamientos de cualquier equipo no parece lo más recomendable.