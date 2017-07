La incertidumbre de Xumetra

Jordi Xumetra es el único futbolista de la pretemporada del Real Zaragoza que no tiene una consigna definitiva respecto de su futuro inmediato por parte del club. El extremo diestro catalán está trabajando con el equipo aragonés sin saber si se quedará o saldrá desvinculado de la SAD antes del 31 de agosto. Puede quedarse, pero hay más números para que su destino esté fuera del club blanquillo. 'Xumi' trabaja en silencio, con aplicación, cada día que pasa con sus compañeros zaragocistas, pero no es una situación cómoda la que está atravesando. Él sabe que, en buena medida, el club vería con buenos ojos su salida.

En las últimas horas, los escarceos entablados por el Córdoba respecto de su posible fichaje, han hecho emerger la singularidad del momento que vive el catalán. En la capital califal surgió (en Córdoba Deporte) la opción de que el equipo andaluz pueda contar con Xumetra como fichaje de cara a la próxima temporada. Los blanquiverdes buscan un extremo diestro del perfil que el de L´Estartit ofrece. Y ha sido el propio jugador el que ha mostrado su inestable posición en el presente del Real Zaragoza de Natxo González y Lalo Arantegui.

Es el mismo Xumetra el que subraya que su destino está en el aire por completo: "No es seguro, a día de hoy es una incógnita. Me han dicho que si me llega una oferta me dejarían salir, por lo que tengo la puerta abierta", declaró a dicho medio cordobés.