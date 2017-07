El sueño de Raí Nascimento llega cinco años después

Raí Nascimento llegó a Zaragoza con 14 años de la mano de su tutor y representante, el zaragozano Borja Alcazo. Futbolista de favela, de calle, con un talento innato fuera de lo común que siempre le dio ese aire "diferente" a cualquier chico de su edad en cada evaluación que los técnicos del fútbol aragonés le iban haciendo en sus primeros pasos por los campos de Zaragoza y alrededores, su objetivo a largo plazo siempre fue jugar un día en el Real Zaragoza. Esa era la apuesta cuando, un día en Río de Janeiro hace ya un lustro, su familia tomó la decisión de que cruzara el océano para buscar su suerte en España. Y ese momento, que ya tuvo sus dos entremeses en la temporada pasada (debutó dos ratos en Segunda División, ante el Sevilla Atlético y el Tenerife), ha llegado de facto en este verano de 2017.

"Gracias a Dios, el Real Zaragoza me puso en camino y me dio la oportunidad. Ahora tengo que sacrificarme y trabajar para aprovecharla. Estoy muy feliz, muy contento por esta oportunidad que me dieron", subraya el delantero carioca, de 19 años, con cariño hacia el club.

Atrás quedan años de dificultades legales por su condición de extranjero en edad de formación, con los reglamentos de FIFA y UEFA coartando su radicación en la cantera zaragocista. Pasos fugaces por el Stadium Casablanca, por el Stadium Venecia. Un bienio atípico en el Alfindén de Primera Regional, aún en edad cadete y primer año de juvenil. Y, sobre todo, un inesperado parón, durante casi todo el curso pasado, al no cumplirse los plazos establecidos por la norma en la presentación de su documentación -'tránsfer' internacional incluido- en el verano de 2016. Ahora, por fin, Raí Nascimento ya es uno más. Con su contrato novado a iniciativa del club después de la última Semana Santa. Ya sin ningún ruido ajeno a su alrededor. Solo con el fútbol como música de fondo, soñando con explotar en el ámbito profesional, tal y como muchos siempre contemplaron que podría ocurrir si el proceso de maduración del futbolista llega a buen puerto. "Estoy olvidando todo lo que pasé el año anterior, con los papeles, y solo quiero estar bien para afrontar lo que viene a partir de ahora", resume el futbolista.