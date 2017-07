Papunashvili destila gotas de clase y talante ofensivo

Veloz, incisivo, siempre en disposición de recibir el balón, buscando permanentemente espacios y líneas de pase. Y, ya con el balón en los pies, profundo en la penetración hacia el área y con olfato de gol (marcó uno de los 13 del equipo). Son, por ahora, simples pinceladas. Ademanes iniciales de una manera de entender el fútbol por parte de Papunashvili, que tendrá que confirmar y desarrollar progresivamente ante rivales de mayor enjundia.

Pero en el georgiano no hay un futbolista plano, del montón. Su forma de participar en el transcurso del partido, tanto con la pelota como sin ella, denota hechos diferenciales. No está en el campo por estar, no se calla si sus compañeros no lo buscan. La quiere siempre, facilita la labor a los centrocampistas y colegas de la línea de ataque. Y, por fin, cuando conduce y encara a los defensores rivales, no se va hacia fuera, no se pierde en terrenos baldíos. Papu (así lo apocopan los demás en la comunicación sobre el césped) es de los que habitualmente tiene entre ceja y ceja el área rival, los adentros, la zona de los goles.