Natxo saca a Bedia, Barrera e Irureta de los ejercicios tácticos

El entrenador del Real Zaragoza, Natxo González, dio en la mañana de este miércoles un paso más adelante de cara a ejecutar, en el plazo más corto posible, la salida del club de Edu Bedia, Álex Barrera y Xabi Irureta, tres jugadores que conocen desde hace 15 días que no entran en los planes del área deportiva zaragocista de cara a la próxima temporada pese a tener contrato en vigor. A mitad del ensayo matinal, una vez completada la parte física y los ejercicios intermedios, antes de pasar a la cuestión mollar del ámbito táctico (lanzamientos de faltas y córner), el técnico vitoriano dialogó a solas con cada uno de ellos para comunicarles que no iban a participar en estos simulacros, vitales en la construcción del nuevo equipo durante el verano.