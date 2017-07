Alberto Benito y Ángel Martínez: Natxo se trae el 50% de la defensa del Reus

No es habitual que dos laterales lleguen de la mano fichados a un equipo. El año pasado, en el Reus, no podían imaginar que hoy estarían juntos en el Real Zaragoza.

Benito: Es que yo no pensaba ni en que me iba a ir del Reus después de la temporada tan bonita que vivimos tras ascender de Segunda B. Mucho menos, hacerlo junto con Ángel. Es muy curioso.

Ángel Martínez: No teníamos pensado irnos ninguno de los dos. Hemos disfrutado de dos grandes campañas juntos en el Reus. Pero el fútbol depara este tipo de sorpresas y es una oportunidad enorme poder venir al Real Zaragoza que no podemos desaprovechar.

¿Cuándo se enteraron con certeza de que venían los dos a la vez al Real Zaragoza?

B.: Llevábamos dos años juntos en Reus. Todas las mañanas desayunábamos juntos en la misma mesa. Y, al final, hablas, comentas que igual te vas al Zaragoza… y hubo un día en que los dos nos dijimos lo mismo.

A. M.: No recuerdo exactamente la fecha, pero fue así. Benito me dijo que se iba a hacer su pase al Real Zaragoza y yo le dije que el mío también. Así que imagínate que situación. Contentos por ir juntos, por supuesto.

Eso, ir acompañado de un amigo, es una enorme ventaja cuando uno cambia de club.

B.: Supone un gran avance en el terreno personal, sin duda. En nuestro caso, mucho más porque además está la figura del entrenador, Natxo González. Es un hecho diferente a lo habitual, indiscutiblemente.

A. M.: Siempre que cambias de ciudad y equipo llegas y no conoces nada ni a nadie. Así que tener a un cercano contigo es importante en los inicios. No obstante, dentro del Real Zaragoza el ambiente está siendo magnífico y enseguida todo el mundo que viene se siente a gusto.

Ese es otro añadido más: Natxo González. Su ‘míster’ en Reus durante dos años. Vaya embajador que tienen.

B.: El ‘míster’ nos conoce y nosotros a él. Pero tengo claro que jugará quien mejor lo haga, no habrá nadie titular ni suplente previamente. Estamos ante un entrenador muy exigente cada semana.

A. M.: Natxo González puede tener mucha confianza en nosotros, pero si no le damos rendimiento, no jugaremos. Es verdad que, al principio, venir junto a él del Reus puede ser para nosotros un valor añadido positivo. Pero no será nunca suficiente para ser titulares porque sí.

Son los dos catalanes. ¿Se conocían antes de coincidir en Reus en 2015?

B.: No, no. Solo hemos coincidido en el Reus.

A. M.: Yo vengo de la cantera del Espanyol y Alberto Benito de la del Nástic de Tarragona y la del Sporting de Gijón. Nuestros caminos solo se juntaron hace dos años.

Su currículum, en efecto, presenta años de base en buenas canteras.

B.: Yo tuve la suerte de ir a Gijón, a Mareo, una cantera de prestigio. Fueron dos años excelentes, con Abelardo de entrenador, con jugadores que ahora están en Primera o Segunda como Jony, Castro, Pablo Pérez, Guitián… el paso por el Reus nos ha salido muy bien, con el ascenso a Segunda, histórico, y el buen año pasado.

A. M.: Yo estuve más de 10 años en la cantera del Espanyol. Y cuando llegas al primer equipo, solo un número contado de jugadores logra quedarse. Todavía volví una segunda vez al filia del Espanyol. Pero llegar arriba es siempre difícil en cualquier cantera.

El Real Zaragoza, tras un punto de inflexión incluso en Segunda B, es para ustedes la puerta hacia la élite años después de salir de las canteras.

B.: Así es. Después de salir del Sporting yo me vine a casa, a Reus. Y no me salió mal la apuesta. Ahora, el Real Zaragoza nos brinda la oportunidad de llegar a la élite nuevamente.

A. M.: Es que, además, llegamos a Zaragoza en un momento de madurez muy bueno. Habiendo sufrido y atravesado un camino difícil en el fútbol profesional. Es nuestra gran oportunidad para dar el salto de calidad definitivo.

¿Se puede clonar su gran rendimiento como defensas en el Reus y hacer que repitan vestidos de zaragocistas a partir de ahora? Porque esa es la idea.

B.: Lo vamos a intentar. Incluso debemos mejorarlo. Pero el asunto de la defensa no es cosa de una línea solo. Depende de los once futbolistas que juegan, el sistema afecta a todos, no a cuatro. Para rendir como en Reus necesitamos que el equipo juegue de forma similar al Reus.

A. M.: Natxo González lo está transmitiendo ya. Desde el delantero hasta el portero han de defender. A la defensa nos tienen que llegar pocos balones complicados, los delanteros rivales han de tener muy pocos balones limpios durante el partido. Y, para que nosotros acabemos destruyendo todo, los demás nos tienen que adelantar trabajo en otras líneas. Es cuestión de la presión, de la suma de todos.

¿Les da miedo el ‘efecto Zaragoza’ que impide en los últimos años encontrar la salida del atolladero?

B.: Nuestra idea es intentar cambiar esto. Algún día los números tienen que salir. Si logramos ser un equipo compacto y unido, lo haremos. Y lo importante es hacerlo desde la jornada 1ª. Es cuestión de trabajo, lo vimos en Reus.

A. M.: Nosotros no pensamos en todas esas cosas negativas. Venimos con la única idea de triunfar y llevar al Real Zaragoza arriba. Nuestro trabajo será incondicional. Es importante que el equipo coja cuanto antes la idea del ‘míster’ y así, bien trabajado todo, empezar a ganar desde el primer día de la temporada.