El miércoles, partido informal del Real Zaragoza ante el Boltaña

No estaba programado en un principio, pero al final sí tendrá lugar: el Real Zaragoza jugará contra el Boltaña un partido preparatorio este próximo miércoles en el campo de Villaboya. El equipo de la localidad oscense, dada la brevedad de la estancia del cuadro zaragocista este año en el Hotel Barceló Monasterio (apenas cinco días), temía que no fuese posible disfrutar de ese enfrentamiento con el primer equipo de Aragón en su coqueto campo de fútbol junto al río Ara. Definitivamente, Natxo González ha dado el sí a un ensayo frente al rival de categoría Regional que, eso sí, no tendrá un formato tan serio como el de las ocasiones anteriores.