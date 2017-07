Los dos Guti, Raúl y Jorge, únicos apoyos del filial en la estancia en el Pirineo

De hecho, Natxo trabaja con un equipo donde son caras nuevas los 9 fichajes, Benito, Ángel Martínez, Grippo, Eguaras, Buff, Papunashvili, Oyarzun, Borja Iglesias y Febas. Y, además, los promocionados internamente por el club desde el equipo B, Raí Nascimento, Lasure, Delmás y Zalaya, que se suman a Pombo y Ratón, que cambiarán este año su ficha a profesional.

Solo continúan del año pasado, con la seguridad de ser parte del nuevo equipo, Zapater, Javi Ros y Jesús Valentín. Estos 18 conforman, en estos momentos, el núcleo duro del nuevo Real Zaragoza que está naciendo para la campaña 2017-18, a falta de la llegada de los 5 fichajes pendientes.

Además, por motivos de índole laboral, el entrenador va a contar en Boltaña con la presencia de varios jugadores a los que la dirección deportiva, con Lalo Arantegui al frente, comunicó en su día la necesidad de que buscasen nuevo equipo antes del 31 de agosto, pues no cuentan para el nuevo proyecto. En esa situación incómoda están Irureta, Alcolea, Barrera, Edu Bedia y, con algún matiz diferenciador, también Xumetra (su continuidad aún no está definida).

Hay otros dos futbolistas con contrato en vigor que permanecen de vacaciones, sin integrarse en los entrenamientos, a la espera de su desvinculación del club: Lanzarote y Ortí. Su situación va a continuar vigente en esta semana de desplazamiento a Boltaña.