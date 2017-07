Los descartes: "Cuanto antes salgan, mejor, pero no me generan ningún problema"

Es el caso de Irureta, Alcolea, Alex Barrera, Edu Bedia y, en cierto modo, Xumetra, todos bajo las órdenes de Natxo González desde el pasado lunes a expensas de resolver su situación laboral antes de que el mercado estival se cierre el 31 de agosto. Y también de Lanzarote u Ortí, que están en unas condiciones similares pero que, a diferencia de los primeros, han tenido esta semana de prolongación de sus vacaciones considerando que su marcha de la SAD podía ejecutarse con mayor celeridad que sus otros compañeros.

Este grupo de jugadores descartados de antemano por un club suele ser el de mayor riesgo de chirridos en el día a día del nuevo equipo. Futbolistas que se saben fuera de sitio, que deben trabajar con los demás por mandato puramente laboral pero que no van a participar siquiera en los amistosos que empezarán a disputarse a partir de la semana próxima. Por ello, se le preguntó a Natxo González por sus vivencias al respecto en los primeros cinco días de entrenamientos.

"Estos jugadores están comportándose perfectamente. Yo entiendo que es una situación que se da dentro del fútbol... pero yo tengo máximo respeto por ellos y ellos lo tienen por mi. Ellos, mientras estén aquí, tienen que trabajar y lo harán con el resto del equipo. Son buenos chicos y no está habiendo ningún problema, ni lo habrá", describió en principio Natxó González sobre este tirante asunto.

No obstante, en un verano tan singular como es este de 2017 para la reestructuración interna del Real Zaragoza (tras un año, el pasado, que rozó la catástrofe), todo el mundo es consciente de la importancia que tiene, esta vez, arreglar este volumen de salidas cuanto antes y esclarecer la composición de la plantilla de la manera más rápida que le sea posible a Lalo Arantegui. En este sentido, Natxo González fue claro en su postura: "Lógicamente, en situaciones de este tipo, cuanto antes salgan, mejor. Pero no para mí. Además de para mí, también para ellos mismos, por su cuestión personal. Yo estoy preparado para que, en alguno de los casos, el asunto pueda alargarse. Y no me genera ningún problema porque son chicos respetuosos", remató su descripción.