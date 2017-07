A Natxo González no le "corre prisa" la llegada de los últimos refuerzos

Natxo González evaluó este viernes la primera semana de trabajo del nuevo Real Zaragoza 2017-18. El entrenador vasco se mostró tranquilo, seguro y confiado ante el reto, imperioso y de gran dificultad, de armar y construir un nuevo equipo en los próximos 35 días, tiempo que resta para el inicio de la liga. "Va todo bien. Con mucha faena, pero bien. Estoy contento. Es lo que toca", aseguró lacónicamente en el arranque de sus primeras impresiones.

El vitoriano considera un gran acierto que la dirección deportiva, encabezada por Lalo Arantegui, haya sido capaz de poner a su disposición el 80 por ciento de los componentes definitivos del remozado plantel en el primer día de trabajo (el pasado lunes). "Es muy importante, mucho más en una plantilla con entrenador nuevo, con muchos conceptos a trabajar y asimilar para llegar lo mejor posible a la primera jornada de liga. Por supuesto, cuantas más horas de trabajo tengamos juntos, mejor llegaremos. Esto es algo importantísimo", subrayó Natxo González.

El nuevo responsable del vestuario zaragocista, no obstante, sigue esperando al menos cinco nuevos jugadores de nuevo cuño en los que Arantegui continúa trabajando en el mercado, algunos de importante peso específico en el futuro once inicial: un portero, un defensa central, un delantero centro y dos extremos (uno por cada banda). Y, al respecto, se le ha preguntado por la prisa que le genera tenerlos cuanto antes a su disposición. "No tengo la sensación de que me corra prisa que llegue uno u otro antes. Estamos bien cubiertos. Estamos ya con un porcentaje muy alto de la plantilla confeccionado. No me genera prisa ni inquietud", afirmó con convencimiento el extécnico del Reus.