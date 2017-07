Perone, a punto

El fichaje de Bruno Perone está muy cerca de materializarse. El central brasileño ya tiene apalabrado un acuerdo con el Nástic de Tarragona para desvincularse, haciéndose cargo el propio jugador de la cantidad pactada entre ambas partes como coste de la rescisión del contrato. En el momento en el que el futbolista abone el importe fijado por el club tarraconense para darle la libertad, se culminará su incorporación al Real Zaragoza. De este modo, se abrocha el penúltimo cabo que le quedaba a la operación, una entente entre Bruno Perone y el Nástic para que le liberen del año de contrato que se activó el pasado 30 de junio automáticamente después de que se ejerciera una de las cláusulas de renovación que se reservó el club catalán cuando en enero le firmó hasta el 30 de junio.

El acuerdo entre el futbolista y el Real Zaragoza está cerrado desde hace algunos días. El compromiso, supeditado a que Perone pactara su salida del Nástic, sería para dos temporadas. La insistencia de Lalo Arantegui una vez que el jugador fue renovado hace dos semanas y el aval de Natxo González, que también ha conversado con el defensa a lo largo de las últimas semanas, ha resultado capital para convencerle. Tanto, que Perone dio su palabra al Zaragoza de asumir los costes que pudieran derivarse de su salida del Nástic.

De este modo, con la operación bien encarrilada, el Zaragoza está a la espera de que en las próximas horas se culminen los detalles finales y pueda anunciar a Perone como décimo refuerzo para la plantilla. Mientras tanto, el jugador se ejercitó ayer por la tarde a las órdenes de Lluís Carreras en el comienzo de la pretemporada del Nástic. Perone no ha solicitado ningún permiso especial, pero esto no es señal alguna de que su incorporación al Real Zaragoza no esté avanzada. La intención de todas las partes es que en las próximas 48 horas se puedan firmar los documentos del fichaje y que el central brasileño sea parte de la expedición que viaje el domingo a Boltaña a la pequeña concentración de pretemporada del Real Zaragoza en la localidad oscense.