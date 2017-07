Zapater: "Hay que formar un grupo desde el primer día"

Para empezar, habría que comenzar por el final. Por el final de la pasada temporada. Por el final de la comparecencia de ayer de Alberto Zapater. Es cierto que el Zaragoza se presentó ayer muy cambiado, pero la dureza de la Segunda permanecerá. La obviedad tantas veces ignorada la enfatizó el capitán ayer en sus últimas palabras en la rueda de prensa. "Yo he vivido un descenso y venía de una situación personal difícil; pero el año pasado te hace pillarle mucho respeto a la Segunda. Podríamos haber sido un Elche o un Mallorca. Hay que valorar que sacamos la situación adelante. Tengo más respeto a la competición del que le tenía. No hay tanta diferencia entre los de abajo y los de arriba en Segunda. Hay mucha más igualdad que en Primera", recordó Zapater el primer día de la pretemporada, por si alguien no lo sabía aún...