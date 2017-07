La era Natxo

La plantilla, los futbolistas que cuentan y aquellos que no, está citada hoy a las 9.30 en la Ciudad Deportiva. Tienen permiso para ausentarse Jorge Ortí y Fran Rodríguez, en la puerta de salida del Real Zaragoza, dos desvinculaciones muy cercanas.

El entrenador, Natxo González, representa el rostro más novedoso del nuevo Real Zaragoza. Su método comenzará a aplicarse desde hoy, con jornadas de convivencia en la Ciudad Deportiva y sesiones de trabajo compartimentadas en bloques de tres entrenamientos.

Un día, la plantilla se ejercitará en doble sesión (9.30 y 19.00), y al siguiente solo por la mañana. Así se enlazarán las próximas jornadas, lunes y martes, miércoles y jueves, y viernes y sábado: dos sesiones más una. Hasta que el domingo la plantilla, seguramente con algún futbolista más, se desplace a la breve concentración en la localidad oscense de Boltaña.

El primer día del Real Zaragoza 2017-2018 estará marcado por los ocho nuevos fichajes: Alberto Benito, Ángel Martínez, Simone Grippo, Oliver Buff, Giorgi Papunashvili, Íñigo Eguaras, Alain Oyarzun y Borja Iglesias. Entre hoy y mañana se espera que se les una Aleix Febas, a la espera en Lérida de que el Real Madrid autorice su incorporación al Real Zaragoza como cedido.

Además, tres jugadores procedentes de la cantera dan el salto al primer equipo: Julián Delmás, Alejandro Zalaya y Daniel Lasure.

No habrá presencia en los primeros entrenamientos de jugadores de apoyo del Deportivo Aragón. Natxo González prefiere contar solamente con los futbolistas que conformen el vestuario de la próxima campaña. Al disponer también de varios descartes aún sin resolver sus salidas del club, el técnico no va a tener problemas de número: prácticamente, el 80% de la plantilla va a poder conjuntarse desde el primer día. Alcolea, Irureta, Lanzarote, Edu Bedia y Álex Barrera tendrán hueco en las tareas y programas de trabajo de Natxo González, pese a no estar en los planes del club. Durante las próximas semanas, deberá solucionarse sus salidas del Real Zaragoza.

En esta primera semana de pretemporada, los jugadores también se someterán a diversas pruebas médicas y controles físicos. Hoy está previsto que Javi Ros, Ángel Martínez y Jesús Valentín acudan para ello al Centro de Medicina del Deporte. El siguiente grupo de tres lo conforman Álvaro Ratón, Íñigo Eguaras y Raí.

Tanto las sesiones de hoy, la matinal y la vespertina, como la de mañana en la Ciudad Deportiva estarán abiertas a los aficionados y a los medios de comunicación.