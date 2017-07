La ambición de Papunashvili

Seguro de sí mismo, confiado en sus posibilidades y con un objetivo ambicioso. Esa fue la carta de presentación ofrecida ayer por Giorgi Papunashvili como nuevo futbolista del Real Zaragoza. A sus todavía 21 años –cumplirá 22 el próximo 2 de septiembre– el georgiano, que llega procedente del Dinamo Tbilisi, se comprometió con el conjunto aragonés para las próximas cuatro temporadas. Acompañado de una traductora, el joven jugador ofreció sus primeras valoraciones, todavía en su georgiano natal, después de aterrizar el pasado domingo en la capital aragonesa.

"Tenía muchas ofertas de otros equipos, pero me decidí por el Zaragoza porque me encanta este equipo. Me comprometo a dar todo de mí para ayudar al equipo", explicó Papu. Esas son las cuatro letras que portará el futbolista en la parte trasera de su nueva camiseta, con la que también posó durante su puesta de largo en el Restaurante Aura de Zaragoza.

"Es complicado para mí definirme, pero pienso que soy un buen jugador", advirtió Papunashvili, cuya polivalencia le permite actuar en varias posiciones de la zona de ataque. Sin embargo, el georgiano aseguró sentirse "más cómodo" desempeñando las labores de centrocampista, "pero estoy para ayudar en lo que haga falta al equipo", manifestó.