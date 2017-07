Ángel firma tres años con el Getafe

El Getafe ha hecho oficial en la mañana de este jueves el fichaje de Ángel Rodríguez para las tres próximas temporadas. El exzaragocista, máximo goleador del equipo con 21 dianas, se compromete así con el conjunto madrileño, recién ascendido a Primera División.

El atacante canario publicó este miércoles en las redes sociales una carta de despedida a la afición del Zaragoza. "En los últimos días han pasado muchas imágenes y sonidos por mi cabeza. Los Héroes del Silencio decían que 'todo arde si le aplicas la chispa adecuada'. Las llamadas, los mensajes y los comentarios de aficionados, amigos y compañeros han sido la chispa que ha encendido mis sentimientos y creo que debo compartirlos. Porque una etapa, una gran etapa, ha llegado a su fin de forma oficial: mi relación contractual con el Real Zaragoza ha acacabo", explica.

"Han sido dos temporadas intensas en las que hemos vivido luces y sombras en el terreno deportivo. He disfrutado de momentos muy emotivos que no voy a olvidar nunca. Momentos personales como el nacimiento de mi hija y momentos deportivos muy intensos como la grada de La Romareda haciéndome volar con su apoyo inquebrantable. No los cambio por nada. Lo digo como lo siento", agrega.