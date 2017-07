Papunashvili: “El Zaragoza no está en el lugar que le corresponde”

Giorgi Papunashvili ha sido presentado este miércoles como nuevo futbolista del Real Zaragoza. El georgiano, de 21 años, se ha mostrado ambicioso durante la puesta de largo, que ha tenido lugar en el Restaurante Aura de la capital aragonesa ante más de una veintena de aficionados.

"Tenía muchas ofertas de otros equipos, pero me decidí por el Zaragoza porque me encanta este equipo. Me comprometo a dar todo de mí para ayudar al equipo. Es complicado definirme, pero pienso que soy un buen jugador”, ha explicado el ex del Dinamo de Tbilisi, que firma por el cuadro zaragozano para las cuatro próximas temporadas.

El futbolista ha admitido que "es una responsabilidad muy grande" recalar en el equipo de Natxo González. "Soy muy ambicioso porque creo que el equipo tiene opciones de ascender a Primera. El lugar que ocupa ahora mismo el Zaragoza no es el que le corresponde", ha indicado, antes de reconocer que se siente más "cómodo" desempeñando la función de centrocampista.