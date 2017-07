El sí o no de Cani

La continuidad de Cani en el Real Zaragoza se resolverá en breve. El futbolista regresó la semana pasada de las vacaciones y en los próximos días (incluso en las próximas horas) comunicará al club sus intenciones de cara al nuevo curso a punto de nacer. En un principio, el carismático jugador está sujeto a un contrato de una temporada más con la entidad aragonesa, pero el mismo Cani ya dijo antes de concluir el pasado ejercicio liguero que la posibilidad de la retirada era real. Por supuesto, en ningún momento ha barajado la posibilidad de estirar su carrera profesional en otro club que no fuera el Real Zaragoza.

El propio Rubén Gracia ‘Cani’ anunció el estado de las cosas el pasado 7 de junio: "Como en los últimos años, cuando llegue el verano decidiré. No es diferente al verano anterior. Cuando llegue el verano, decidiré si me apetece seguir jugando. Lo que sí es seguro es que no me voy a ir a otro equipo. Tenía claro cuando fiché que me iba a retirar aquí, pero no sé cuándo será. Mi decisión no va a depender de cosas que no sean yo. Dependerá de cómo me encuentre yo. Tengo una edad… No me tomo ningún plazo. No ha terminado la temporada aún. Cuando termine, veré. Supongo que es algo que se nota, si te apetece, si no… De momento, siempre me ha apetecido seguir. No me marco ningún plazo". La temporada acabó. Y también las vacaciones del futbolista. El plazo concedido por las dos partes se extinguirá en breve. Y también la decisión del futbolista con mejor currículo del Zaragoza actual.

Ya ha pasado casi un mes desde las palabras de Cani y apenas quedan unos días para el inicio de la pretemporada, fijado para el próximo 10 de julio. Durante este tiempo, mientras el futbolista disfrutaba de las vacaciones junto a su familia en Ibiza, en el Real Zaragoza tanto el director deportivo como el nuevo entrenador dejaban en manos del jugador la decisión sobre su futuro. "Con Cani hablé después del partido con el Tenerife. Es honrado. Tiene fútbol. Le quedan partidos", recordó Lalo Arantegui en la rueda de prensa del pasado 13 de junio, expositiva del proyecto 2017-18 del Real Zaragoza.