El Zaragoza insiste en Borja

El Barcelona ha lanzado sus redes sobre Borja Iglesias con la fuerza económica que le concede su tamaño y que favorece a su filial en una categoría donde no compite en igualdad de condiciones, pero su propuesta económica está encallada en la estrategia del Celta: el club vigués no quiere desprenderse del delantero y prefiere cederlo a un Segunda que permita al jugador crecer todo lo posible y elevar aún más su valor. La oferta del Barcelona –según algunas fuentes, cercana al millón de euros– no prospera.

Además, Borja tampoco acaba de convencerse de dar el paso a un filial que, además, no le permitiría subir al primer equipo (al ser mayor de 23 años, si debutara en Primera con los azulgrana, no podría regresar al ‘B’). Tanto el Celta como el futbolista anteponen minutos de juego, un rol relevante y distinguido en una escuadra puntera de Segunda. Y ahí el Zaragoza mantiene intactas sus opciones y su posición destacada para hacerse con el préstamo del gran objetivo de la dirección deportiva para reforzar el ataque.

Borja sabe que en el Zaragoza tendría el ecosistema ideal para crecer: un papel destacado, un club con una brillante estirpe de delanteros de su estilo (jóvenes, españoles, crecidos en La Romareda…) El jugador lo sabe y sigue viendo con muy buenos ojos la opción aragonesa. También el club está insistiéndole: Lalo Arantegui contacta prácticamente a diario con él y su agente. Por aquí no hay dudas: Borja ya conoce que en el Zaragoza tendría galones. También lo sabe el Celta y lo valora. Felipe Miñambres, su director deportivo, lo considera un buen destino. De hecho, la cesión, si se produce, será con carácter inmediato. En un principio, aunque existía tal posibilidad, Borja no iniciará la pretemporada con el primer equipo vigués. No estaría así a examen de Juan Carlos Unzué.