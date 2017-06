El Nástic, a por Lanza, Dongou y Bagnack

Lluís Carreras puede volver a coincidir con Manu Lanzarote y Jean Marie Dongou, y además fichar a otro exzaragocista, Macky Bagnack. El técnico ya tuvo a los dos primeros a sus órdenes en el Real Zaragoza. Ahora, tras firmar por el Nástic de Tarragona, los tres jugadores entran en el capítulo de refuerzos que el técnico pretende concretar para robustecer un equipo que escapó del descenso a la Segunda B en la última jornada tras vencer al UCAM Murcia en el último suspiro.

Manu Lanzarote todavía pertenece al club aragonés. El jugador ya fue dirigido por Carreras en La Romareda en el curso 2015-16. El oprobio de Palamós significó el adiós de Carreras y, en principio, también el de Lanza. Sin embargo, el futbolista al final fue renovado por Narciso Juliá, entonces director deportivo del club, con un contrato por una temporada más otro año más en función de variables por partidos. Lanza comenzó muy bien. Marcó siete golitos, alguno de ellos golazo. Olímpico y todo (de córner directo). Salía mucho en la tele en otoño. Luego, seguía intentándolo a balón parado, aunque cada vez le salía menos.

Su rendimiento, igual que su eficacia goleadora, sufrió una regresión progresiva. Al final, jugó 36 partidos, que no está nada de mal, superando con holgura la cantidad establecida para activar la renovación automática de su contrato (25). No obstante, la dirección deportiva, ahora pilotada por Lalo Arantegui, no estima conveniente su continuidad. Ciertamente, valorando lo que suma en ataque y lo que resta en defensa, la cuenta muchas veces ofrece saldo negativo. Pero a Carreras le gusta y quiere contar con él.

Los cameruneses