Alberto, camino de la portería

El Real Zaragoza ya tiene perfilado un acuerdo con Alberto García Cabrera, de 32 años, el portero elegido por Lalo Arantegui para reforzar la portería y completarla junto a Álvaro Ratón. Su fichaje está pendiente de que el futbolista se libere de su actual contrato en el Getafe, donde aún le queda una temporada más de vinculación, un trámite que, en cualquier caso, no debería suponer ningún escollo, pues el club madrileño no cuenta con él para la próxima temporada pese a que ha sido su portero titular en la actual campaña. Según fuentes cercanas a Alberto, podría firmar con el Real Zaragoza hasta el 30 de junio de 2019.

Alberto ha decidido continuar su extensa carrera, sobre todo en Segunda División, en el Real Zaragoza. La operación, sin embargo, aún no ha podido culminarse debido a que el Getafe se encuentra actualmente disputando la promoción de ascenso a Primera. Tras eliminar al Huesca, el equipo madrileño no terminará su temporada hasta el domingo. El Zaragoza espera, así, cerrar su incorporación entre el martes o miércoles de la semana próxima. Llamativamente, Alberto no está jugando el ‘play off’ después de ser durante la temporada el guardameta titular del Getafe. Llegado el momento decisivo del año, desde las últimas cuatro jornadas de la liga regular, José Bordalás ha optado por entregarle la portería a Vicente Guaita.

Alberto García tiene 32 años. Es un portero que reúne el perfil exigido por Natxo González: veterano, experto en Segunda y con partidos en la reciente campaña. Ya advirtió hace unos días Lalo Arantegui que la intención era incorporar un cancerbero que no viniera inactivo, que hubiera tenido continuidad en los últimos meses. Alberto ha cuajado una buena temporada tras partir inicialmente como alternativa a Guaita. Se apoderó de la titularidad y ha sido básico para Bordalás.