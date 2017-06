Los viejos vínculos de Tapia, el segundo de Natxo, con el Real Zaragoza y el Endesa

Bernardo Tapia no se sentirá extraño en Zaragoza. El segundo de Natxo González, su mano derecha en el banquillo, tiene viejos vínculos con la ciudad, con el club zaragocista y, en especial, con el histórico Endesa Andorra. Y es que el entrenador catalán (de 55 años y natural de Tarrasa, Barcelona, donde tiene su residencia) vivió un año en la capital de Aragón, el que solapó 1982 y 1983, como consecuencia del servicio militar obligatorio, que lo trajo a Zaragoza en el tradicional y recordado sorteo de la mili que llevaba a muchos futbolistas profesionales a diferentes puntos de España en su etapa más joven en sus trayectorias.

"Hice el campamento en el cuartel de San Gregorio y luego me destinaron a Caballería, en el acuartelamiento de Valdespartera", recuerda Tapia para HERALDO DE ARAGÓN. Cuando vino a Zaragoza como recluta, a mitad de 1982 cuando estaba a punto de cumplir los 20 años, aquel espigado centrocampista de 1,82 era jugador del Salamanca, en Segunda División, que lo había fichado del Tarrasa. En el club charro, Tapia ya había jugado el año anterior en la división de plata 6 partidos pese a su juventud. Y la Copa del Rey quiso que se diera un enfrentamiento entre el cuadro salmantino y el Real Zaragoza, donde el interior catalán jugó en la segunda parte del partido de vuelta en El Helmántico (pasó el Real Zaragoza, que ganó 3-0 en La Romareda y sufrió, al perder 2-0 en la vuelta, en Salamanca).

"Cuando vine destinado a Zaragoza, me dijeron que Leo Beenhakker, el entrenador del Real Zaragoza, quería verme pues le había dejado una buena impresión en aquel choque copero de meses antes. Y entrené seis días en la pretemporada en la Ciudad Deportiva con el equipo de entonces, a modo de prueba, hasta que se fueron al Balneario de Panticosa de 'stage' y ya me dijeron que no me iba a quedar", rememora Tapia. La clave de todo aquello, con seguridad, fue que Manolo Villanova era el entrenador de la UD Salamanca. Un vínculo directo para intentar sacar jugo a la presencia de este joven futbolista en Zaragoza, por si ahí podía haber una pieza válida de cara al futuro.