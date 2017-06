"Quiero llenar La Romareda"

Educado en el sufrimiento de los arrabales del fútbol español, la carrera de Natxo González da un salto con el fichaje por un histórico, como es el Zaragoza. "Estoy muy ilusionado. Conozco la historia del Real Zaragoza. Es un reto, es ilusionante para mí dentro de mi camino como entrenador. Estoy con ganas de afrontarlo. El pasado está ahí. Mi ilusión y mi idea es trabajar para estar mucho tiempo. Tengo confianza en el trabajo a realizar. Para mí, desafíos son todos independientemente de la historia del club. El Real Zaragoza es un grande. Ahí está su historia. Pero igual cuando fui a Reus o el reto del Alavés. Es un reto desde todos los puntos de vista", afirmó Natxo González.

2. Lo prioritario es el colectivo.

En cuanto a su filosofía, el nuevo técnico apeló al grupo como base del éxito: "Lo prioritario es el colectivo. Un deporte colectivo es eso, un colectivo. Por supuesto, por encima de las individualidades. Si creas un buen bloque, luego resaltan las individualidades. Hay que hacer un colectivo fuerte. Mi primer objetivo es que sea fiable. Esa fiabilidad te permitirá ser regular. Y si eres regular, seguro que sumas puntos. Busco la cohesión".

3. Confianza e involucración de los refuerzos.

Natxo González es una apuesta de Lalo Arantegui. La confianza, según expuso ayer el técnico vitoriano, es mutua: "Hay una dirección deportiva que trabaja estos temas. Los fichajes del Real Zaragoza para mí van a ser los mejores. Voy a ir a muerte con ellos y trataré de sacar el mejor rendimiento. Es importante tener buenos jugadores. A parte de lo futbolístico, hace falta involucración, compromiso, dedicación. Chicos que para ellos suponga un reto. Tenemos que sentir que el reto nos tiene que apasionar, que sea un paso adelante para muchos".

4. Estilo de juego.

Además del qué, importa el cómo. Natxo también habló del estilo de juego que pretende establecer: "No vengo a vender humo. Tenemos que ser un equipo fiable. El objetivo es ganar para sumar puntos. Hay que ser eficaces en las dos áreas. Hay un terreno que va del área al área. Hay que ser eficientes. Al fútbol se juega con un balón. Trataremos de pasarlo para llegar al área contraria. Cuanto más seamos capaces de dominar, más opciones habrá de ganar".

5. Situaciones particulares.

Además del bloque, del valor esencial del grupo, el nuevo entrenador también se refirió a jugadores concretos. En primer lugar, al icono del zaragocismo, a Cani. "Hay que valorar su situación personal. Es un asunto de decisión propia. No voy a descubrir al jugador ahora, es un pedazo de futbolista. Tiene una magia que hace dar un salto cualitativo. Ojalá esté. Nadie discute su fútbol e identificación con el Real Zaragoza", confesó, para luego referirse a otro hombre que él entrenó y que no entra en los planes de la dirección deportiva, Lanzarote: "Hacia atrás no valoro. El club es el que tiene que valorar sus rendimientos. Fue muy importante hace unos añitos en el Sant Andreu".

6. Hacer feliz al zaragocismo.

El Reus se ha caracterizado este año por destilar marcadores muy cortos, partidos de pocos goles. En Zaragoza, pretende llenar el campo y llevar la felicidad a la grada: "En Reus la victoria era siempre por un gol. Un equipo tiene que ser eficaz en las dos áreas. Nos faltaba gol. Teníamos que ser eficaces en nuestra área. Si no, estábamos liquidados. En Reus hemos tenido más posesión que el rival siendo el equipo más pequeñito de la categoría. Mi sueño es poder ver La Romareda llena. Quiero llenar La Romareda y que la afición esté satisfecha con los jugadores. Por eso vamos a trabajar".

7. Competir y ganar.

El técnico también se mostró sincero a la hora de hablar de metas. "Si habéis hablado otros años de ascenso y no ha ido bien, mejor que no hablemos… Como entrenador, todos tenemos objetivos, pero me centro en objetivos parciales. Ahora mi objetivo es preparar bien la pretemporada para llegar bien al inicio. La categoría es muy complicada. Todas las temporadas empiezan con 15 aspirantes al ascenso. Este año, equipos que tenían pasado en Primera, como el Mallorca y el Elche, han caído. El Rayo también tuvo problemas… De aquí para atrás no puedo valorar. Tenemos tiempo para competir bien desde la primera jornada. Habrá que competir y ganar", subrayó.

8. Diversificación del gol.

El Zaragoza ha dependido este curso de los goles de Ángel. Ahora se pretende la multiplicación de los goleadores. "Ángel ha sido muy importante. Me gustaría no depender solo de un futbolista. Hay que tener automatismos para que hagan goles los jugadores de banda, de segunda línea. Depender de un jugador es peligroso. Tenemos que tratar de sumar goles de diferentes demarcaciones", concluyó Natxo González.