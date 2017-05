Láinez colisiona con la realidad de la plantilla, como antes Agné y Milla

Seis respuestas de César Láinez en la sala de prensa , 10 minutos después de empatar 1-1 ante el Cádiz en La Romareda en la noche del viernes, podrían estar recogidas de la hemeroteca, literalmente, tras cualquier partido de los 38 disputados desde agosto. O sea, que igual que esta vez la voz era la de Láinez, cabría escucharlas con el tono y el sonido de las cuerdas vocales de Raúl Agné o Luis Milla , los dos anteriores técnicos del curso. Las explicaciones de Láinez, trufadas de decepción y desesperación simultáneamente, repiquetearon razonamientos ya escuchados in illo témpore respecto de la singular y defectuosa composición de la actual plantilla del Real Zaragoza, 'made in Juliá'.

A saber, Láinez dixit:

1. "No puede ser que, con 1-0 a favor y en nuestra casa, con 20.000 personas animándote, acabes con tres faltas en tu contra metidos en el área".

2. "No aprendemos de los errores. Y eso nos está lastrando para tener los problemas que tenemos hasta final de temporada. Cuando uno está abajo, es por deméritos propios".

3. "Vamos por ahí, y en los últimos minutos no se juega. Y aquí es al revés. A mi me molesta acabar los 4 o 5 últimos minutos metidos en nuestra área. Y, cuando esto sucede, pueden acabar pasando cosas como la que ha vuelto a ocurrir ante el Cádiz".

4. "No estoy contento de cómo hemos acabado el partido. Estamos gestionando las lesiones, la gente que no está bien físicamente y arrastra molestias. Pero es lo que tenemos. Y con esto tenemos que sacar la situación adelante".

5. "A mí me gustaría tener al equipo fresco y desde el primer partido de liga... las gestiones serían distintas. Pero yo he cogido a un equipo que está comprometido pero, evidentemente, no aprende de los errores".

6. "Estoy cansado de subir a la sala de prensa y hablar de la justicia del fútbol. Nosotros hemos marcado un gol y ellos otro, esa es la realidad".

El entrenador zaragozano, por primera vez en los siete partidos que lleva al frente del primer equipo, destiló enfado, malestar mayúsculo con la conducta táctica y la respuesta futbolística que sus jugadores dieron sobre el campo en los momentos culminantes del duelo ante el Cádiz. Algo por lo que ya se vio pasar en su día a Milla (Soria, Sevilla) o al propio Agné. Como está diagnosticado, escrito y dicho hace muchos meses en determinadas ventanillas, los problemas mayores nunca estuvieron en el banquillo. La indigerible temporada del actual Real Zaragoza tiene sus fundamentos principales en lo que emana de las seis respuestas de Láinez.

Ahora, después de este nuevo giro de tuerca en el día a día del vestuario, surge la pregunta de mayor calado en esto momento decisivo de la liga: ¿Cómo reaccionarán todos los protagonistas de cara a los cuatro partidos que restan?