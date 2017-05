El equipo, entre la decepción y la preocupación seria

Y en la matinal de este sábado 13 de mayo, apenas 11 horas después de encajar ese dañino gol del Cádiz en el último minuto que arruinó un triunfo que hubiera acercado sobremanera a los zaragocistas a la ansiada salvación de la categoría en términos matemáticos, el diagnóstico deriva de lo apreciado: caras largas, seriedad extrema y, por encima de todo, un silencio sepulcral, monástico, en los primeros ejercicios de tonificación muscular.

El equipo, jugadores y técnicos, quedaron tocados por la forma en la que se escaparon por el sumidero esos 2 puntos que los gaditanos quitaron del balance del Real Zaragoza en el minuto 89. Y no tanto por el hecho en sí de la cuestión numérica, que ya es grave en sí misma, dado que con los 47 puntos que ahora tienen en su libreta de ahorro no está garantizada la supervivencia en Segunda División. O sea, la vida de la SAD, pues todos son sabedores de que un descenso a Segunda B sería sinónimo de liquidación. Duro de rumiar.

Lo más pernicioso para 'el coco' de los profesionales de la caseta blanquilla es observar que son incapaces, reiteradamente, de rendir en las segundas partes con los mínimos que la situación delicada exige. Que lo bueno que se hace antes, se suele arruinar tras los descansos. Irremediablemente. Desde que llegó Láinez al timón del grupo no han conseguido marcar un solo gol en los segundos 45 minutos. Inexplicable. Inaudito. Y, lo peor, salvo en Elche (porque se marcaron 3 goles de manera extraordinaria en 40 minutos), Miranda y en La Romareda ante el Mallorca, es que se produce una letal incapacidad para sujetar marcadores favorables. No hay calidad, orden, concierto, picardía, ideas, argumentos ni capacidad colectiva para guardar ventajas fundamentales que acaban esfumándose sin remedio entre la perplejidad propia y ajena, la que se genera dentro y fuera del campo, en el césped y las gradas.

Todo esto, agitado convenientemente en la coctelera de las mentes de futbolistas y técnicos, presidió el entrenamiento de este sábado por la mañana en la Ciudad Deportiva. No es para menos. La realidad es tozuda. Indeleble. Y no afrontarla, sabido es, no la hace menor ni más llevadera. No caben burladeros ni actitudes disuasorias cuando los problemas aprietan. Y ahí está metido el equipo del Real Zaragoza a solo 4 partidos para que su defectuosa temporada se acabe. Con rostros ásperos, mitad de decepción, mitad de preocupación extrema, y con el silencio como chivato de que las cabezas no están en estado apacible.